Pnrr: Gelmini, convenzioni e assunzioni per sostegno amministrazioni locali

- Siamo a conoscenze delle difficoltà delle amministrazioni locali nell’attuazione degli obiettivi del Pnrr. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso dell’audizione in videoconferenza, presso la commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, riferita all'anno 2021. Per questo, “stipuleremo convenzioni con rilevanti società a prevalente partecipazione pubblica per sviluppare le competenze necessarie per realizzare obiettivi previsti da Pnrr, così come realizzeremo un ampliamento della facoltà di assunzione dei Comuni che provvedono alla realizzazione degli investimenti del Pnrr, e una convenzione con Consip per le procedure di approvvigionamento dei servizi esterni”, ha spiegato. Vi sarà poi il “supporto dell’Agenzia della coesione”, ha aggiunto. (Rin)