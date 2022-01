Giustizia: Gaudiano (M5s), appello a Cartabia per tribunale Sala Consilina (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono intervenuta oggi in aula al Senato per sottolineare al ministro della Giustizia Marta Cartabia l'urgenza di intervenire sulla riforma della geografia giudiziaria. A distanza di quasi 10 anni dalla riforma del 2012 i prospettati vantaggi, in termini di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli uffici, sono difficili da rintracciare. In realtà, a farne le spese in nome del risparmio sono stati il rispetto dei principi di prossimità e di uguaglianza nell'accesso alla tutela dei diritti". Così la senatrice del Movimento 5 Stelle, Felicia Gaudiano: "Nel concreto, in molti territori si è registrato un impoverimento in termini di servizi per le comunità e un aggravio di oneri per l'utenza. Si pensi a tutte quelle realtà che scontano difficoltà di collegamento, dovute ad esempio alla carenza di trasporti pubblici o di infrastrutture". (segue) (Ren)