Giustizia: Gaudiano (M5s), appello a Cartabia per tribunale Sala Consilina (Sa) (2)

- Gaudiano ha aggiunto: "Si pensi alle aree interne che pagano la lontananza dai grandi centri urbani in termini di distanza dai servizi. Sono esempi, quelli descritti, che mettono in luce gli aspetti più controversi della riforma della geografia giudiziaria e che portano ad auspicare che il Governo intervenga al più presto per rivedere le scelte del passato". Gaudiano ha proseguito: "Un caso unico in Italia, che a mio parere richiede un intervento ancora più urgente, è quello del soppresso Tribunale di Sala Consilina. Lo storico tribunale del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, vanta due primati negativi". (segue) (Ren)