Piemonte: Coldiretti, su peste suina necessarie misure straordinarie per contenimento cinghiali

- Chiediamo un intervento straordinario, che vada oltre le proposte dell'assessorato regionale all'Agricoltura del Piemonte, per contenere il numero di cinghiali e bloccare il diffondersi della peste suina africana. Lo ha affermato durante il tavolo regionale il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo. "Come indicato dal ministero della Salute, un efficace depopolamento si raggiunge quando vengono abbattuti il doppio dei cinghiali rispetto ai dati dell'ultimo anno – ha continuato Moncalvo - . Questo per il Piemonte significa abbattere 50 mila cinghiali. Un obiettivo raggiungibile con regole nuove e omogenee in tutta la Regione. (segue) (Rpi)