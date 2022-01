Piemonte: assessore Sanità, no calo servizi ospedali nel Verbano-Cusio-Ossola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sanità Piemontese ha offerto risposte straordinarie all’emergenza pandemica nel Verbano-Cusio-Ossola, come nel resto della Regione. Non riconoscerlo, non significa denigrare l’operato dell’Assessorato, ma quello di tutti i sanitari che in questi due anni sono stati impegnati in prima linea a garantire l’assistenza contro il Covid-19. Lo ha affermato in una nota stampa l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi rispondendo alle recenti affermazioni della sindaca di Verbania sulla situazione sanitaria del Vco. (segue) (Rpi)