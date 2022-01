Piemonte: Grimaldi (Luv), Regione fa di tutto per disapplicare legge 194 su aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione fa di tutto affinché la 194 sia disapplicata. Nella scorsa legislatura abbiamo approvato una delibera dall’indirizzo chiarissimo, del tutto disattesa dall’attuale maggioranza. Scrive su Facebook il consigliere regionale Marco Grimaldi (Luv). "Ci eravamo non solo impegnati a individuare la percentuale di obiettori di coscienza presso le strutture sanitarie regionali e la loro distribuzione - continua Grimaldi -, ma abbiamo anche deliberato che le aziende sanitarie locali, nelle zone con una concentrazione di obiettori di coscienza superiore al 50 per cento, dovessero ricorrere a procedure di mobilità del personale. E se ciò non fosse stato sufficiente, che potessero bandire concorsi riservati a medici specialisti che pratichino l’interruzione di gravidanza. E' sempre il momento giusto per dire basta", conclude.(Rpi)