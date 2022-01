Piemonte: cambia statuto per paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà eliminato invece il Comitato scientifico, che era stato istituito per supportare la candidatura Unesco e che ha raggiunto l’obiettivo nel 2014 con l’iscrizione dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità. I consiglieri Domenico Ravetti, Diego Sarno (Pd) e Ivano Martinetti (M5s) hanno espresso perplessità rispetto alla durata in carica del presidente, punto sul quale l’assessore ha dato disponibilità ad emendare il testo per l’approvazione in Aula. (Rpi)