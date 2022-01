Torino: morte bambina via Milano, autopsia avvalora ipotesi accusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autopsia sulla bimba di tre anni precipitata dall'ultimo piano di un palazzo di via Milano ha accertato che la caduta non è avvenuta verticalmente ma con una parabola. Questa scoperta avvalora l'ipotesi dell'accusa che vedrebbe il patrigno accusato di omicidio volontario e non di omicidio colposo. Quest'ultimo capo di accusa è nato a seguito della testimonianza dell'uomo, che ha parlato di un "gioco finito male". (Rpi)