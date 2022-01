Torino: la Consulta ciclistica, no a fine controviali 20 venga rifatta la segnaletica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consulta per la mobilità ciclistica di Torino chiede al Comune non solo di continuare a lasciare i controviali della Città a 20 km/h, ma anche di provvedere al rifacimento della segnaletica stradale, che "in pochi mesi è sparita, come ad esempio in corso Regina". Lo ha sottolineato in una nota stampa, per bocca del presidente Diego Vezza. "Il nuovo spazio pubblico condiviso dei controviali 20, non è più una semplice strada come prima con un limite di velocità massima pari a 20 km/h, ma garantisce una priorità ciclistica lungo l’intero asse, dove i cittadini in automobile devono adeguarsi alla velocità delle persone che si muovono in bicicletta e monopattino, evitando sorpassi pericolosi - in mancanza di una distanza minima di sicurezza - e manovre azzardate che possano inficiare l’incolumità degli utenti della strada". (segue) (Rpi)