Piemonte: Marrone (FdI), disperazione famiglie deve spingere a regole e paletti per servizi sociali (2)

- Marrone ha poi citato l'episodio di via Milano a Torino. "La recente tragedia della piccola Fatima ci ricorda che attualmente appena il 20 per cento degli allontanamenti di minori dipende da problemi psichici e/o dipendenza da droghe, mentre quasi il 60 per cento dipende da criteri 'fumosi' quali modelli educativi ritenuti inadeguati dai servizi sociali. È quindi sotto gli occhi di tutti, senza che ce lo debbano ricordare drammatici episodi di cronaca nera, la necessità di portare immediatamente in Consiglio, con un richiamo d'aula consentito dal regolamento, la legge regionale che fissi paletti e regole certe all'azione dei servizi socio assistenziali", ha concluso. (Rpi)