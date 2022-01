Piemonte: oltre 85 milioni di euro per l'efficientamento energetico delle case popolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo centrale è la sostenibilità ambientale, ma la Regione vorrebbe utilizzare i fondi anche per combattere le occupazioni degli alloggi. "Si tratta di un finanziamento fondamentale per dare quell’impulso decisivo all’edilizia residenziale pubblica piemontese - hanno affermato il presidente Cirio e l’assessore Caucino -. Ringraziamo le Atc e i comuni per la preziosa collaborazione dimostrata, che si tradurrà nella riqualificazione di migliaia di alloggi, rendendoli sempre più confortevoli e adatti alle necessità degli assegnatari. La casa, per noi, è un diritto inalienabile e siamo convinti che solo con una collaborazione con tutti i soggetti coinvolti si possa arrivare a garantirlo davvero a chi ne ha bisogno e soprattutto diritto", hanno concluso. (Rpi)