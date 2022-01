Covid: in Piemonte 36 decessi e ricoveri stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono ancora i decessi - l'Unità di crisi del Piemonte ne ha segnalati 36 di cui due avvenuti oggi - mentre i ricoveri sono stabili. Questa la fotografia del Covid in Piemonte scattata dal bollettino odierno. I ricoverati sono scesi di 7 unità nelle terapie intensive e aumentati di 4 in quelle ordinarie. I nuovi casi sono 15.733, pari al 16,6 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi 12.973 sono asintomatici (l'82,5 per cento). Mentre i guariti sono 14.163. (Rpi)