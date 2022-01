Piemonte: Cirio su zona arancione, no certezze, nostro valore posti letto attorno 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi siamo su un valore di posti letto in terapia ordinari che si aggira attorno al 30 per cento. Se rimane sotto questa soglia rimaniamo in zona gialla altrimenti diventiamo arancio. Non si può ancora dire con certezza il risultato, dipenderà dai guariti e ospedalizzati di oggi e domani. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della conferenza sui fondi Pnrr per le case popolari, commentando il possibile passaggio in zona arancione del Piemonte. "Sono dati automatici quelli dei colori, che dipendono da alcuni parametri che verranno conteggiati domani. Anche nel passaggio in zona arancione cambia poco per le persone vaccinate", ha concluso. (Rpi)