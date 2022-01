Scuola: Conte (Leu), intollerabile chiusura in alcuni comuni, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo assuma iniziative per l'immediato ripristino del servizio scolastico in alcuni territori, come certi Comuni della provincia di Salerno, dove esso è negato a causa delle ordinanze dei sindaci". Lo ha chiesto Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che sul tema ha presentato alla Camera una interrogazione ai Ministri dell'Istruzione e dell'Interno. "La scuola – ha continuato il parlamentare - vive un momento di grande difficoltà. Il contagio mette a dura prova gli insegnanti, che stanno svolgendo un lavoro straordinario e di grande abnegazione, in condizioni difficili, e gli stessi ragazzi, con le loro famiglie. Ma la scelta del Governo è stata chiara: tenere le scuole aperte per non penalizzare ancora di più i giovani. L'ordinanza del presidente della Regione Campania, con cui venivano chiuse le attività scolastiche in presenza, è stata com'è noto sospesa dal Tar. Sono rimaste, tuttavia, in vigore le contestuali ordinanze di diversi sindaci dei comuni della Campania, che continuano a negare il diritto alle lezioni scolastiche in presenza a decine di migliaia di ragazzi, nonostante l'invito dei Prefetti a rimuovere gli atti. Non è tollerabile che ognuno faccia per sé, soprattutto rispetto a un diritto universale come l'istruzione. La scuola va garantita a tutti in egual maniera". (Ren)