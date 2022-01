Piemonte: oltre 85 milioni di euro per l'efficientamento energetico delle case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno oltre 85,4 milioni di euro i fondi nell'ambito del Pnrr, che serviranno ad efficientare 1.914 alloggi del Piemonte. A presentare il progetto nella giornata odierna l'assessore alla Casa Chiara Caucino e il presidente del Piemonte Alberto Cirio. È stata approvata la graduatoria (dopo che la giunta regionale aveva dato il via libera a criteri e i requisiti) per la selezione degli interventi da finanziare nell’ambito del programma 'Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica'. Si tratta di un programma di grande rilevanza in linea con il percorso centrato sull’efficientamento e ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico nel rispetto dei criteri di sicurezza e di tutela ambientale. (segue) (Rpi)