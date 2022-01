Stellantis: Ficco-Guida (Uilm), visita Tavares a Termoli sia auspicio per conferma Giagafactory (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo apprezzato - proseguono Ficco e Guida - che come di consueto Tavares abbia incontrato le rappresentanze sindacali. Vogliamo però approfondire tutti i temi da lui posti, a iniziare da quelli più delicati dei costi a cui più volte ha fatto cenno. Come sindacato siamo difatti i primi interessati alla competitività delle fabbriche italiane e pensiamo che la produttività possa e debba essere perseguita nel rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro”. “In questo primo anno di relazioni con Stellantis - concludono i sindacalisti della Uilm - sono stati stretti accordi importanti per il futuro di Melfi e di Mirafiori, ma ora chiediamo con decisione la definitiva conferma della Gigafactory nonché più in generale il disvelamento del piano industriale atteso per marzo. Anche dal governo attendiamo però delle risposte: non solo il varo di misure strutturali di incentivo all’acquisto di auto elettriche, ma anche e soprattutto misure di sostegno agli investimenti industriali nella transizione energetica. Il settore dell’auto sta attraversando una fase difficilissima e cruciale per il futuro, l’Italia deve concorrere alla pari con le altre potenze industriali, altrimenti le ricadute economiche e occupazionali saranno altissime”. (Com)