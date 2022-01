Stellantis: Fim Cisl, da Tavares nessuna risposta su Giga-factory, urgente convocazione da parte del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diventa a questo punto necessario - concludono - una convocazione urgente del tavolo Stellantis in sede ministeriale per avere un chiarimento con il governo su come mai non si è concluso positivamente a 7 mesi dall’annuncio la costruzione della giga factory. Il governo a questo punto non può più perdere tempo, deve dare una risposta chiara sugli investimenti. Ci aspettiamo una convocazione urgente per avere un confronto chiaro su giga factory che rappresenta un asset strategico importante per la salvaguardia, non solo dei lavoratori di Termoli ma anche di tutti gli altri siti produttivi del gruppo Stellantis. Pertanto nel prossimo incontro oltre ad affrontare quest’aspetto per noi diventa fondamentale ripercorrere e confermare gli accordi già sottoscritti di messa in sicurezza degli stabilimenti di Melfi, Polo torinese, ed enti centrali, oltre che avere risposte per tutti gli altri stabilimenti ed enti del gruppo, prima della presentazione del piano industriale del gruppo per il primo di marzo". (Com)