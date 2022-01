Napoli: Maresca, bene Lamorgese ma combattere camorra finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Accogliamo con soddisfazione la visita del ministro dell'interno Luciana Lamorgese oggi a Napoli. Purtroppo i dati sulla criminalità nella nostra città sono inclementi e rappresentano un indice di assoluto allarme. Ben vengano programmi straordinari di intervento e nuove risorse umane e finanziarie, che speriamo davvero arrivino il più presto possibile". Lo ha dichiarato in una nota Catello Maresca, leader dell'opposizione di centrodestra in consiglio comunale a Napoli: "Come ha sottolineato il ministro dell'interno con la sua presenza sul territorio, la sicurezza è una questione maledettamente seria, a cui occorre dare risposte in maniera stringente e in modo efficace, anche sotto il profilo della prevenzione - prosegue la nota - Pensiamo ancora che sia indispensabile attivare un tavolo permanente sulla problematica delle baby gang, coinvolgendo anche la Regione, con programmi di recupero e reinserimento professionale".