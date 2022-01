Giustizia: Gaudiano (M5s), appello a Cartabia per tribunale Sala Consilina (Sa) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gaudiano: "E' l'unico tribunale ad essere stato accorpato ad un tribunale più piccolo, sia in termini di carico di lavoro sia in termini di dipendenti, ed è l'unico tribunale ad essere stato accorpato ad un tribunale di un'altra regione, il tribunale di Lagonegro in Basilicata. La conseguenza è che cittadini e operatori sono costretti a recarsi in una regione diversa da quella di residenza e in secondo grado la competenza è della Corte d'appello di Potenza anziché di quella di Salerno". Gaudiano ha concluso: "Mi auguro vivamente che il tema non passi in secondo piano e si trovi il modo e il tempo di affrontarlo al più presto. Lo chiedono a gran voce i cittadini e gli operatori del settore ai quali mi unisco nell'appello". (Ren)