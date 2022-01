© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna in vetrina a Madrid per uno degli appuntamenti fieristici più importanti del mercato turistico iberico e internazionale. Oggi, si apre la "Fitur 2022" che rappresenta il punto d'incontro per i professionisti del settore, oltre che un appuntamento leader per i mercati ricettivi in America Latina. (Rin)