Milleproroghe: parlamentari abruzzesi, chiediamo incontro urgente a Cartabia

- "Abbiamo consegnato direttamente nelle mani della ministra Cartabia, oggi presente alla Camera, una lettera in cui annunciamo alla ministra che ogni gruppo politico presenterà un identico emendamento al decreto Milleproroghe come azione collettiva e coordinata per ottenere la proroga delle attività in deroga per i tribunali abruzzesi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Ci aspettiamo dal governo e dalla ministra un comportamento diverso da quello avuto in Senato. Nella lettera chiediamo altresì alla ministra un incontro urgente da tenersi possibilmente prima che il decreto vada in discussione in commissione dove tutte le forze politiche si aspettano la disponibilità da parte del Ministero ad accogliere l'emendamento presentato. Abbiamo nella lettera descritto come nel territorio della regione Abruzzo sia in corso una vasta mobilitazione di regione, sindaci, avvocati, ordini professionali, sindacati e categorie. Abbiamo fatto presente alla ministra che è stato proclamato uno sciopero e che la tensione sociale rischia di crescere". Lo dichiara in una nota la deputata della presidenza del gruppo Pd alla Camera, Stefania Pezzopane, che ha sottoscritto una lettera alla ministra Cartabia con altri 14 parlamentari abruzzesi. Hanno sottoscritto le deputate ed i deputati Stefania Pezzopane (Pd), Camillo D'Alessandro (Iv), Gianluca Vacca (M5s), Daniela Torto (M5s), Carmela Grippa (M5s), Antonio Martino (FI), Luigi D'Eramo (Lega), Giuseppe Bellachioma (Lega) Antonio Zennaro (Lega), oltre che i senatori e le senatrici Gabriella Di Girolamo (M5s), Luciano D'Alfonso (Pd), Gianluca Castaldi (M5s), Nazario Pagano (FI), Gaetano Quagliarello (Coraggio Italia), Alberto Bagnai (Lega). (Com)