Piemonte: peste suina, Sapino nominato Commissario per l'emergenza

- E' Giorgio Sapino il Commissario per l'emergenza peste suina in provincia di Alessandria. A nominarlo l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi. Sapino è stato già responsabile dei Servizi veterinari e direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Cn1. D’intesa con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il presidente della Liguria, Giovanni Toti, - si legge in una nota stampa della Regione - verrà inoltre richiesta al Ministero, la nomina di un commissario interregionale Piemonte-Liguria, proponendo la figura di Angelo Ferrari, attuale direttore dell’Istituto sperimentale zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che già opera con valenza sovraregionale. (Rpi)