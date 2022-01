© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 20 gennaio, alle ore 13:30, la commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" svolge l'audizione di Enrico Rossi, ex presidente della regione Toscana. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)