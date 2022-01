Piemonte: assessore Sanità, no calo servizi ospedali nel Verbano-Cusio-Ossola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è stato alcun calo dei servizi degli ospedali del Vco che non fossero, come dappertutto, indotti dalle condizioni emergenziali, così come non c’è stato alcun passo indietro sulla realizzazione del nuovo ospedale nella piana dell’Ossola e sulla volontà di mantenere aperto quello di Verbania, con il potenziamento della rete di medicina territoriale - ha continuato Icardi - . La Regione Piemonte ha prodotto una risposta tecnica e politica che nel Vco mancava da più di quindici anni, tenendo conto delle peculiarità del territorio. Ora sono i sindaci, non ultimo quello di Verbania, nel pieno rispetto delle loro sensibilità territoriali, a dover formulare delle proposte per l’individuazione di un’area idonea a ospitare il nuovo ospedale". (Rpi)