Imprese: al Mise sottoscritto accordo su percorso di riconversione industriale ex Gkn

- Al ministero dello Sviluppo economico è stato sottoscritto l’accordo quadro relativo al percorso per la riconversione industriale dello stabilimento di Campi Bisenzio ex Gkn, ora Qf Spa, dell'imprenditore Francesco Borgomeo. Lo si legge in una nota del Mise. L’accordo, raggiunto tra azienda e sindacati, prevede un percorso di reindustrializzazione condiviso, finalizzato a rilanciare il sito produttivo e garantire la salvaguardia occupazionale. Durante il periodo necessario a individuare possibili investitori - continua la nota - saranno attivati tutti gli strumenti disponibili a sostegno dei lavoratori, anche quelli per favorire la riqualificazione professionale. Il Mise, rappresentato all’incontro dal coordinatore della Struttura per le crisi d’impresa, Luca Annibaletti, proseguirà insieme ad Invitalia la sua attività di confronto tra le parti e di monitoraggio sugli impegni sottoscritti al fine di sostenere il percorso di riconversione industriale e la tutela dei lavoratori. Al tavolo erano presenti anche i rappresentanti del ministero del Lavoro, regione Toscana, Enti locali, sindacati e Invitalia. (Com)