Sicurezza: Manfredi, necessario rafforzare corpo vigili urbani a Napoli

- "La questione dei vigili urbani è stata la prima che ho dovuto affrontare. Abbiamo la necessità che ci sia un rafforzamento del corpo dei vigili urbani, sia in termini di personale che di dotazione tecnologica". Ne ha parlato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in occasione della sottoscrizione di un accordo per la promozione e l'attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della città di Napoli alla presenza della ministra dell'interno Luciana Lamorgese. (Ren)