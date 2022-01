Stellantis: Fim Cisl, da Tavares nessuna risposta su Giga-factory, urgente convocazione da parte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l’ad di Stellantis Tavares "ha fatto visita a sorpresa allo stabilimento di Termoli dove si producono motori benzina e cambi per il gruppo. L’ad, ha voluto con l’occasione, incontrare anche le Rsa dello stabilimento durante l’incontro Tavares ha sottolineato le differenze dei costi produttivi tra i motori francesi 'Pure tech' e quelli italiani 'Gse', in particolare di Termoli, che secondo quanto dichiarato dall’ad avrebbero un costo medio maggiore. Nulla invece ha dichiarato l’ad rispetto all’annuncio che lo stesso gruppo aveva fatto in sede ministeriale l’8 giugno scorso rispetto all’investimento per una giga-factory per la produzione delle batterie a Termoli". Lo rendono noto il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano e coordinatore Marco Laviano. Per Uliano e Laviano, pur avendo valutato significativa la visita da parte di Tavares, "ci aspettavamo risposte concrete rispetto alla giga-factory, in particolare la conclusione dell’operazione d’investimento sul sito di Termoli e i dettagli sul perimetro occupazionale che dovrebbe interessare la 'nuova' fabbrica e con essa la partenza degli investimenti, come si gestirà la fase di transizione dalla produzione di motori alle batterie e riqualificazione delle competenze professionale". (segue) (Com)