Napoli: Amitrano (M5s), bene firma Patto ora agire contro escalation criminale

- "La firma del 'Patto per Napoli' sulla sicurezza è un primo passo importante, ma ora occorrerà rendere concrete nel più breve tempo possibile le misure annunciate. Il territorio di città e provincia è al centro di una escalation criminale molto grave e preoccupante, che va affrontata con azioni concrete ed efficaci per restituire fiducia e serenità ai cittadini". Lo ha affermato il deputato M5s Alessandro Amitrano, che ha aggiunto: "sul tema del contrasto alla camorra non sono ammissibili cali di tensione. Napoli deve rappresentare una priorità della politica nazionale. La vera sfida, ora, sarà realizzare i contenuti del 'Patto' attraverso investimenti in personale, tecnologie, strategie di prevenzione. Non è più tempo di slogan e di approcci burocratici: seguiremo passo passo lo stato di attuazione delle misure e il rispetto dei tempi".(Ren)