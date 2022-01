© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i controlli eseguiti ieri in due esercizi pubblici in piazzetta IV marzo a Torino la Polizia Municipale ha scoperto che tre clienti stavano utilizzando il Green Pass intestato ad un'altra persona. I tre - un 46enne italiano e due persone di nazionalità romena di 47 e 48 anni - sono stati sanzionati e denunciati per l'inosservanza della normativa anti-Covid e per sostituzione di persona. (Rpi)