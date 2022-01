Piemonte: Magliano (Moderati) su Dad, giunta scarica responsabilità disagi scuola a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema Sanitario Regionale piemontese, non essendosi dimostrato in grado di dare risposte all'altezza neppure in questa quarta ondata pandemica, da settimane prova a scaricare responsabilità e disagi su dirigenti scolastici, allievi e famiglie. Lo ha affermato il consigliere regionale Silvio Magliano (Moderati) in una nota stampa. "Non ha senso costringere alla didattica a distanza bambini vaccinati e negativi, dunque non contagiosi: la Regione abbia il coraggio di fare politica e si prenda le responsabilità che il principio dell'autonomia, tante volte chiamato in causa dalle forze politiche alla guida della Regione, consente e permette, introducendo un'interpretazione meno restrittiva di una norma che sta penalizzando le famiglie in misura enorme - ha continuato Magliano -. (segue) (Rpi)