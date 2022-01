Infrastrutture: Giovannini, 2022 anno di bandi per messa a terra Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 avremo moltissimi bandi, perché questo è l’anno della messa a terra del Pnrr. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a Rai news 24 Economia. “Non tutti i 61 miliardi di competenza del Mims comportano però opere pubbliche, perché molti saranno destinati al rinnovo degli autobus, all’acquisto di treni e in questo caso si useranno bandi già esistenti”, ha aggiunto. “Abbiamo usato i mesi scorsi non solo per identificare progetti da finanziare ma anche per trasferire i fondi alle stazioni appaltanti”, ha detto ancora Giovannini, sottolineando che “metà di quei fondi andranno a Rfi, che ha già avviato i progetti che sono già in fase di analisi”, ha concluso. (Rin)