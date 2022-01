Pnrr: Brunetta ai 500 nuovi assunti nei ministeri, "siete l’esempio dell’Italia che cambia e investe nel capitale umano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Voi siete il primo esempio del cambiamento in corso. Il bando per selezionarvi è stato pubblicato il 13 agosto, sono arrivate 34mila domande, le prove scritte si sono svolte dal 20 al 22 ottobre, le graduatorie finali sono state pubblicate il 30 novembre, le assunzioni sono cominciate a dicembre. Queste poche date già dimostrano che l'Italia sta cambiando". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo insieme al ministro dell’Economia, Daniele Franco, al saluto in videocollegamento ai 500 funzionari assunti al Mef e nelle altre amministrazioni centrali per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Prima per una selezione di questo tipo servivano da quattro a sei anni, anni di indecisione e incertezza", ha continuato il ministro. "Il concorrente provava altri concorsi, si disperdeva ‘in attesa di…’. Noi in tre mesi abbiamo realizzato una selezione molto seria: reclutamento, prove scritte, esiti finali, adesso state facendo la formazione e il risultato finale sarà l’assegnazione ai vari ministeri”. Brunetta ha continuato: “Questa è l'Italia che sta cambiando. Negli ultimi mesi, oltre a questo, sono stati portate a termine altre selezioni importanti: quella degli 8.171 addetti all'Ufficio del processo, per la Giustizia, e quella dei mille esperti per sostenere le Regioni nell’attuazione del Pnrr". (segue) (Rin)