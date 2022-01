Torino: Tari 2022, approvate scadenze e proroga agevolazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le utenze non domestiche, l’importo della Tari sarà riscosso in quattro rate, di cui tre in acconto e una a saldo (l'acconto, come per le utenze domestiche, potrà essere anche versato in un'unica rata) .L'acconto sarà calcolato applicando l’85 per cento delle tariffe approvate per l'anno 2021, il saldo sulla base di quelle 2022 considerando gli importi già pagati con le rate di acconto. Le scadenza fissate per pagamenti sono venerdì 18 marzo, venerdì 13 maggio, venerdì 15 luglio per l’acconto e venerdì 16 dicembre per il saldo. Sulle agevolazioni, gli assessori al Bilancio Gabriella Nardelli e al Commercio Paolo Chiavarino, hanno deliberato di estendere al 31 marzo 2022 il termine per la presentazione delle attestazioni per ricevere le agevolazioni Tari 2020 e 2021, concesse durante il periodo pandemico. (segue) (Rpi)