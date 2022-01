Stellantis: Ficco-Guida (Uilm), visita Tavares a Termoli sia auspicio per conferma Giagafactory

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Tavares a Termoli "è un segnale di attenzione importante, che speriamo possa essere presto seguito dalla definitiva conferma della costruzione della Gigafactory”. Lo sottolineano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Francesco Guida, segretario della Uilm di Termoli, commentano l’arrivo dell’amministratore delegato di Stellantis nella fabbrica molisana. “È importantissimo - argomentano Ficco e Guida - che Stellantis e governo arrivino presto a siglare l’accordo per la costruzione dello stabilimento di batterie a Termoli. Deve essere chiaro, infatti, che la Gigafactory non rappresenta solo la naturale occasione di riconversione della fabbrica di motori molisana, ma un anello fondamentale per l’intera catena del valore italiana”. (segue) (Com)