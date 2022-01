Pnrr: Franco, pacchetto di investimenti di dimensioni senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un duplice obiettivo: far riprendere l’economia del nostro Paese in questa fase, e far sì che il nostro Paese cresca stabilmente di più”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, indirizzando un saluto istituzionale ai 500 partecipanti al percorso formativo destinato ai vincitori del concorso per funzionari Pnrr. “Per far questo – ha spiegato – il Paese mette in campo un pacchetto di investimenti di dimensioni senza precedenti, che si aggiungono alle normali risorse nazionali. Attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, sono stati assegnati all’Italia 191,5 miliardi. A queste, il governo ha affiancato risorse nazionali per altri 30 miliardi attraverso il Fondo complementare al Pnrr. Nel complesso, disponiamo nei prossimi cinque anni di circa 222 miliardi”. Con queste risorse, ha spiegato, “si prevede il raddoppio del volume di investimenti fissi effettuati dalle pubbliche amministrazioni italiane”.(Rin)