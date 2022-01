Pa: Brunetta, in 2021 accelerazione concorsi, cifra governo sicurezza e riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- “L’anno appena trascorso ha portato all’accelerazione di concorsi per circa 50 mila assunzioni. Lo Stato ha ricominciato a reclutare ed assumere, sia a tempo determinato che indeterminato”, nonostante “siamo ancora in emergenza”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, indirizzando un saluto istituzionale ai 500 partecipanti al percorso formativo destinato ai vincitori del concorso per funzionari Pnrr. “Questa – ha evidenziato – è la cifra del governo Draghi: sicurezza dal punto di vista sanitario, ma anche riapertura delle scuole, dell’economia, dell’investimento in capitale umano. Voi siete un investimento in capitale umano che la collettiva sta realizzando”, ha sottolineato.(Rin)