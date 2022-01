Autostrade: Mims, a Società di Progetto Concessioni del Tirreno le tratte A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e A10 Ventimiglia-Savona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato, a conclusione della procedura di gara europea avviata con la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 27 dicembre 2019, il contratto di concessione per l’affidamento alla Società di Progetto Concessioni del Tirreno S.p.A. (gruppo Astm) delle tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per La Spezia, di complessivi km 154,9, la cui concessione, scaduta il 31 luglio 2019, è attualmente gestita dalla Società Salt S.p.A.; A10 Ventimiglia-Savona, di complessivi km 113,3, la cui concessione, scaduta il 30 novembre 2021, è attualmente gestita dalla Società Fiori S.p.A. Tra gli elementi di rilievo contenuti nel contratto di concessione - riferisce il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili si evidenziano una durata della concessione di 11 anni e 6 mesi; il mantenimento delle attuali tariffe applicate all’utenza per tutta la durata della concessione; la realizzazione di nuovi investimenti per la messa in sicurezza delle infrastrutture per un ammontare complessivo di 940 milioni di euro; il pagamento di un corrispettivo in favore del concedente (Stato) di 74,5 milioni di euro, a totale carico del concessionario che non viene ribaltato nella tariffa a carico degli utenti; la disponibilità di risorse di esclusiva competenza del Concedente da destinare alla realizzazione degli interventi di miglioramento e/o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alle tratte autostradali che verranno individuate dal Concedente in accordo con le Amministrazioni territoriali interessate e il riconoscimento di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie per gli utenti autostradali. Tale sottoscrizione costituisce un ulteriore importante traguardo per lo sviluppo del settore autostradale, nel pieno rispetto delle regole della concorrenza. Il perfezionamento del subentro del nuovo concessionario – considerando i tempi tecnici previsti per la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale Mims-Mef che approva il contratto di concessione sottoscritto - potrà avvenire entro il 31 marzo 2022.(Com)