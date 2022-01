Vaccino: dal 21 gennaio accesso diretto 12-19 anni, crescono vaccinati giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha previsto che da venerdì 21 gennaio sarà possibile per i giovani tra i 12 e i 19 anni ricevere la prima dose con accesso diretto negli appositi hub che saranno consultabili sul portale regionale. Attualmente in questa fascia, se si calcolano gli studenti, le adesioni sono state 260 mila e il ciclo vaccinale è stato completato per il 92,3 per cento degli aderenti. Mentre, calcolando anche la platea dei potenziali, attualmente le vaccinazioni a ciclo completo sono ferme al 76,7 per cento. (segue) (Rpi)