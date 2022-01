Infrastrutture: il Mose entra all'Università, firmato il protocollo d'intesa con gli atenei veneziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere e divulgare la conoscenza del sistema Mose tra gli studenti universitari è l'obiettivo di un progetto didattico che prevede lo studio approfondito della più grande opera ingegneristica italiana, il Modulo Sperimentale Elettromeccanico, realizzata per difendere la città di Venezia e il territorio lagunare dal fenomeno dell’acqua alta. Con il protocollo d'intesa siglato oggi dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dal Commissario Straordinario per il Mose, dal Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, dall’Università Ca' Foscari Venezia e dall’Università Iuav di Venezia si intende avviare una collaborazione per aumentare la consapevolezza delle problematiche connesse alla protezione dell’ambiente e dei fragili ecosistemi dell’area e alla lotta contro la crisi climatica, individuando una strategia di formazione innovativa che possa incidere positivamente sullo sviluppo sostenibile del pianeta. Durante l’incontro di oggi si è deciso anche che del programma di avviamento dell’opera faranno parte progetti di ricerca condivisi con le università finalizzati a valutare gli impatti sulla laguna e sul suo ecosistema. (segue) (Com)