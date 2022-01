Napoli: Patto per la città in Prefettura con il ministro Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un accordo importante che introduce un metodo di lavoro di condivisione di scelte e obiettivi, mettendo tutti gli attori e le istituzioni attorno allo stesso tavolo per fare la loro parte in uno spirito di condivisione". Così il ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha enunciato il patto "per la promozione e l'attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della Citta' di Napoli". L' accordo istituzionale è stato siglato in mattinata nella Prefettura del capoluogo partenopeo. Il patto è stato sottoscritto anche dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dal prefetto della città, Claudio Palomba. (Ren)