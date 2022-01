Torino: Tari 2022, approvate scadenze e proroga agevolazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo verificato che diversi utenti – hanno affermato gli assessori Nardelli e Chiavarino - non sono riusciti a comunicare quanto loro richiesto entro la fine dello scorso dicembre, termine precedentemente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni. A tale data risultavano infatti presentate all’Amministrazione poco più di 6 mila attestazioni, rispetto al totale di oltre 27 mila contribuenti che hanno fruito delle agevolazioni TARI legate all’emergenza sanitaria. Per questo motivo, recependo le istanze delle associazioni di categoria dei commercianti e, soprattutto per evitare la revoca delle agevolazioni già riconosciute e il conseguente recupero degli importi, abbiamo deciso di prorogare sino al 31 marzo 2022 la scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, da effettuare attraverso il portale Torino Facile", hanno concluso. (Rpi)