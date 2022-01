Imprese: Unindustria, sostenibilità ambientale elemento strategico, avviato studio tra aziende Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo bene come la transizione ecologica in atto sia una sfida di sistema che richiede a tutti di lavorare insieme ed ancora di più lo è in questo particolare periodo – dichiara Giovanni Turriziani, presidente del gruppo tecnico Green economy di Unindustria – Per questo l'obiettivo primario del rapporto che abbiamo avviato e che verrà replicato ogni anno, è quello di misurare noi stessi sul tema della produzione sostenibile. Da qui ai prossimi anni, infatti, le imprese saranno chiamate ad un profondo cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della società, ma questo cambiamento deve essere affrontato ed accompagnato con la necessaria gradualità, per mantenere intatta la base industriale. Il questionario che abbiamo predisposto punta proprio a misurare come il sistema produttivo del Lazio si stia approcciando su questo argomento e misurare i progressi che riusciremo a fare, rispondendo sempre più a quanto l'Europa ci chiama a fare e confrontarci con tutti i soggetti interessati, quindi dalle istituzioni alla società". (Com)