Piemonte: Cirio, su quarantena bambini necessarie risorse per congedo parentale

- Sul congedo parentale è necessario che il governo metta delle risorse importanti. Non possiamo pensare che i bambini stiano a casa da scuola in quarantena senza genitori. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della conferenza sulle risorse Pnrr legate alle case popolari, commentando la situazione Covid nelle scuole del territorio. "Il tema scuole lo abbiamo posto al governo come regioni in tempi non sospetti. Il fatto che con la ripartenza delle scuole si sarebbero verificate delle situazioni che mettevano a dura prova la scuola in presenza è qualcosa che le Regioni avevano segnalato al governo in modo approfondito e dettagliato - ha continuato Cirio- (segue) (Rpi)