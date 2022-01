Napoli: Manfredi, il lavoro è emergenza che richiede risposte trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Oggi la grande emergenza a cui dare risposta è il lavoro e la risposta deve essere chiara, legale, trasparente e deve evitare gli errori del passato che hanno amplificato i problemi invece che ridurli, per dare risposta a tanti giovani che non studiano, non lavorano''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della sottoscrizione in Prefettura dell'accordo per una sicurezza integrata e partecipata. Manfredi ha sottolineato l'importanza che possono avere i fondi del Pnrr. (Ren)