Infrastrutture: Passante Bologna, via libera definitivo dalla Conferenza dei servizi

- Via libera al Passante di nuova generazione di Bologna. Questa mattina, la Conferenza dei servizi convocata dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, ha dato l'ultimo via libera all'infrastruttura che risolverà i nodi della mobilità del tratto di Bologna, puntando sull'allargamento dell'autostrada e della tangenziale nelle sedi già esistenti, attraverso un progetto altamente innovativo anche sotto il profilo ambientale. Con le delibere dei Comuni di Bologna e di San Lazzaro di Savena, a fine 2021, recepite dalla Giunta regionale che ieri ha approvato la delibera d'intesa prevista fra Regione e ministero, e il via libera oggi da parte della Conferenza dei servizi, giunge al termine la fase autorizzativa dell'opera, iniziata con il primo progetto preliminare di luglio 2016. Opera attesa da anni, il cui sblocco è stato condiviso con enti locali e parti sociali a seguito di un prolungato confronto. Si entra ora nella piena operatività che prevede la definizione del progetto esecutivo, l'avvio delle attività propedeutiche nell'estate del 2022 (gli espropri necessari, la definizione delle interferenze per i sottoservizi). Secondo le previsioni concordate nella seduta odierna della Conferenza dei Servizi l'avvio dei i cantieri principali potrà avvenire all'inizio del 2023. Per assicurare il rispetto dei tempi, il concessionario Autostrade per l'Italia potrà affidare alcune attività alla controllata Pavimental. Esprime soddisfazione il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini. "Grazie alla Conferenza dei servizi che il ministero ha fortemente voluto si ristabilisce certezza nei tempi di esecuzione di un'opera attesa da tempo. Il passante di Bologna, che sarà realizzato con tecniche innovative e sostenibili- spiega Giovannini- consentirà di decongestionare un'arteria fondamentale per lo sviluppo di tutto il Paese, oltre che per l'area urbana attraversata. Il progetto approvato è stato sviluppato nell'ottica della transizione ecologica prevedendo anche la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale". (segue) (Com)