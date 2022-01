Infrastrutture: Aspi su Passante Bologna, al via il progetto green per un investimento di 1,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza dei Servizi indetta dal ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili - che si è chiusa oggi con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e dei Comuni del territorio interessati dall'opera - ha sugellato il progetto del Passante di Bologna sotto tutti gli aspetti tecnici e progettuali condivisi e introdotti all'insegna della sostenibilità. L'approvazione odierna, secondo quanto previsto dall'iter amministrativo, segna un passo fondamentale per la realizzazione di un'infrastruttura centrale per il potenziamento e il miglioramento della fluidità del nodo tangenziale e autostradale di Bologna che nasce - anche a seguito dei proficui confronti tecnici tenutisi assiduamente negli scorsi mesi - con una forte impronta sostenibile, nella massima attenzione alla riqualificazione dei tratti urbani su cui insiste. Il progetto prevede infatti 160 ettari di nuove aree verdi e la piantumazione di circa 35 mila alberi, la realizzazione di piste ciclabili per il benessere della cittadinanza e per favorire la mobilità sostenibile, interventi di contenimento acustico con 20 chilometri di barriere fonoassorbenti e sotto la certificazione Envision che connota l'opera come "gold" a livello di sostenibilità. (segue) (Com)