Infrastrutture: Aspi su Passante Bologna, al via il progetto green per un investimento di 1,5 miliardi (2)

- Il progetto del Passante di Bologna prevede il potenziamento in sede dell'attuale sistema Autostrada A14/Tangenziale, con un allargamento di circa 8 m per lato e una estensione di circa 13 km, in larga parte nel Comune di Bologna e per una parte minore nel Comune di San Lazzaro di Savena, per un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro messo in campo da Autostrade per l'Italia. Tutti i dettagli e le migliorie apportate al progetto approvato oggi in Conferenza dei Servizi sono state condivise e potenziate, passo dopo passo, con il contributo delle Istituzioni del Territorio - e sotto la supervisione del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – grazie a un rapporto sinergico che ha visto anche l'approvazione di una prossima installazione di pannelli fotovoltaici, per 50 MW, nella seconda fase realizzativa. Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, il progetto sarà infatti diviso in quattro lotti, per una durata di circa 55 mesi, e la priorità verrà data ai primi due lotti caratterizzati dalla realizzazione delle aree a verde che nella massima attenzione al territorio saranno avviate subito dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Ministero Concedente, con il conseguente completamento delle procedure di affidamento dei lavori. Con la realizzazione del Passante di Bologna sono circa 4,5 milioni le ore e 14 milioni i chilometri che l'infrastruttura contribuirà a risparmiare, garantendo una concreta riduzione del tempo del viaggio e un miglioramento nella qualità dell'esperienza di transito. (segue) (Com)