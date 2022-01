Vaccino: in Piemonte superate le 2 milioni di terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le somministrazioni di oggi la Regione Piemonte ha superato le 2 milioni di terze dosi somministrate. Lo ha annunciato l'Unità di crisi nel bollettino odierno. La Regione oggi ha somministrato 41.712 dosi booster, la larga parte delle 47.637 complessive. "Con i 2 milioni di terze dosi abbiamo superato un altro traguardo importante nella campagna vaccinale - hanno affermato il Presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. Continuiamo a correre per mettere in sicurezza i cittadini della nostra regione. Un doveroso ringraziamento a tutti gli operatori che lavorano ogni giorno per raggiungere questi risultati". (Rpi)