Pil: Brunetta, Italia tra i primi in Europa, cresciuti il doppio della Germania

19 luglio 2021

- "Siamo tra i primi in Europa: aperture, sicurezza sanitaria e crescita del Pil. Siamo al 6,2-6,3 per cento di crescita, il doppio della Germania”. Lo ha sottolineato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, indirizzando un saluto istituzionale ai 500 partecipanti al percorso formativo destinato ai vincitori del concorso per funzionari Pnrr. “Questo – ha sottolineato – è frutto delle scelte giuste nei momenti giusti, che abbiamo fatto, e voi siete un esempio”.(Rin)