Napoli: sequestrati giocattoli non conformi, multe a esercenti

- Sono stati sequestrati dalla polizia locale di Napoli giocattoli non a norma in alcuni esercizi commerciali, nella zona orientale di Napoli. In particolare sono state sequestrate circa mille confezioni dei Pop-it (tavola giocattolo colorata con pallini), realizzate in non conformità delle normative europee. I prodotti sono stati sottoposti ad analisi per valutarne la composizione chimica del materiale e dei coloranti in assenza della certificazione del marchio CE oltre alla valutazione della pericolosità per l'uso da parte dei bambini. Per gli esercenti che commercializzavano i giocattoli non conformi è scattata una multa. (Ren)